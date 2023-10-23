Turizmin başkenti Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Eylül ayı itibarıyla 658 bin 298’i otomobil olmak üzere 1 milyon 423 bin 136 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtlarının Eylül ayına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Eylül ayı itibarıyla 658 bin 298’i otomobil olmak üzere 1 milyon 423 bin 136 oldu. Isparta’da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Eylül ayı itibarıyla 92 bin 938’i otomobil olmak üzere 207 bin 125 oldu. Burdur’da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Eylül ayı itibarıyla 61 bin 168’i otomobil olmak üzere 157 bin 399 oldu.