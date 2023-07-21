Turizm kenti Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Haziran ayı itibarıyla 647 bin 294’ü otomobil olmak üzere 1 milyon 387 bin 025 oldu.

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Haziran 2023 istatistiklerini paylaştı. Buna göre ülkede Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,1’ini motosiklet, yüzde 39,1’ini otomobil, yüzde 8,4’ünü kamyonet, yüzde 4,1’ini traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,3’ünü minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel hedefli taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,4 azaldı

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 28,6, özel hedefli taşıtta yüzde 27,2, minibüste yüzde 25,9, traktörde yüzde 19,1, kamyonette yüzde 15,8, otomobilde yüzde 12,9, motosiklette yüzde 11,9 ve otobüste yüzde 99,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 arttı

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 95,8, özel hedefli taşıtta yüzde 79,3, kamyonette yüzde 75,9, otomobilde yüzde 74,7, minibüste yüzde 57,1, otobüste yüzde 16,6, traktörde yüzde 10,0 ve kamyonda yüzde 7,0 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 27 milyon 525 bin 301 oldu

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,4’ünü otomobil, yüzde 16,6’sını motosiklet, yüzde 15,9’unu kamyonet, yüzde 7,8’ini traktör, yüzde 3,4’ünü kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel hedefli taşıtlar oluşturdu.

Antalya’da ise motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Haziran ayı itibarıyla 647 bin 294’ü otomobil olmak üzere 1 milyon 387 bin 025 oldu. Isparta’da 91 bin 893’ü otomobil olmak üzere 202 bin 768, Burdur’da 60 bin 604’ü otomobil olmak üzere 153 bin 770 oldu.