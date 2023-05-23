Antalya’da ise motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Nisan ayı itibarıyla 639 bin 442’si otomobil olmak üzere 1 milyon 361 bin 279 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,2’sini motosiklet, yüzde 37,7’sini otomobil, yüzde 9,8’ini kamyonet, yüzde 4,2’sini traktör, yüzde 2,1’ini kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 5,1 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 48,4, minibüste yüzde 27,2, kamyonette yüzde 21,7, traktörde yüzde 16,7, kamyonda yüzde 14,8, otomobilde yüzde 11,3 ve otobüste yüzde 6,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,9 arttı

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 119,5, motosiklette yüzde 85,7, kamyonda yüzde 37,0, kamyonette yüzde 31,1, otomobilde yüzde 30,4, traktörde yüzde 25,9, otobüste yüzde 17,8 artarken özel amaçlı taşıtta ise yüzde 14,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 27 milyon 114 bin 311 oldu

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,6’sını otomobil, yüzde 16,1’ini motosiklet, yüzde 16,1’ini kamyonet, yüzde 7,8’ini traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya’da ise motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Nisan ayı itibarıyla 639 bin 442’si otomobil olmak üzere 1 milyon 361 bin 279 oldu. Isparta’da 91 bin 287’si otomobil olmak üzere 200 bin 424, Burdur’da 60 bin 132’si otomobil olmak üzere 151 bin 269 oldu.