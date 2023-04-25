Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Mart ayı itibarıyla 635 bin 539’u otomobil olmak üzere 1 milyon 349 bin 278 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı trafiğe kayıtlı araç istatistiklerini paylaştı. Mart ayında 191 bin 729 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı bildirildi. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 40,2’sini motosiklet, yüzde 39,8’ini otomobil, yüzde 11,8’ini kamyonet, yüzde 4,8’ini traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 75,9 arttı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 110,1, otomobilde yüzde 62,7, otobüste yüzde 59,9, kamyonette yüzde 54,0, minibüste yüzde 50,0, kamyonda yüzde 47,7, traktörde yüzde 45,6 artarken özel taşıtta ise yüzde 12,2 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,7 arttı

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 206,3, minibüste yüzde 105,0, traktörde yüzde 71,2, kamyonette yüzde 70,8, özel taşıtlarda yüzde 65,6, otomobilde yüzde 53,1, kamyonda yüzde 41,8 ve otobüste yüzde 30,0 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 26 milyon 937 bin 791 oldu

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,7’sini otomobil, yüzde 16,1’ini kamyonet, yüzde 15,9’unu motosiklet, yüzde 7,9’unu traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 1 milyon 66 bin 442 adet taşıtın devri yapıldı

Mart ayında devri yapılan 1 milyon 66 bin 442 taşıtın yüzde 69,1’ini otomobil, yüzde 16,7’sini kamyonet, yüzde 7,1’ini motosiklet, yüzde 2,9’unu traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde 460 bin 910 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 91,8 artarak 460 bin 910 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 42,4 azalarak 5 bin 859 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 51 adet artış gerçekleşti.

Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Mart ayı itibarıyla 635 bin 539’u otomobil olmak üzere 1 milyon 349 bin 278 oldu. Isparta’da motorlu kara taşıtları sayısı 90 bin 930’u otomobil olmak üzere 199 bin 353 oldu. Burdur’da 59 bin 870’i otomobil olmak üzere 150 bin 284 oldu.