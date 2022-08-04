Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri cenaze hizmetlerinin yanı sıra mezarlıkların bakım onarım ve temizlik işlerini de aralıksız bir şekilde sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Elmalı ilçesinde 60 mahallede 200’ün üzerindeki mezarlığın rutin bakım ve temizliğini yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi mezarlık ekipleri, mezarlıklar içerisinde dalları uzayan ağaçlarda budama işlemleri, ilaçlama, ot temizliği, atıl vaziyetteki mezarlıklar ile çevre duvarlarının tamiratını ve düzenlemesini gerçekleştiriyor.

Beton Duvar ve Tel Çit

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların güvenliğini sağlamak için ihtiyaç duyulan yerlere beton duvar örmenin yanı sıra tel çit çevirme çalışmalarını da yürütüyor. Döşemealtı’nın Kovanlık köyü Küçük Dağlar Mezarlığının çevresi tel örgüyle örüldü. Kovanlık Mahallesi’nde bulunan, Küçük Dağlar Mezarlığında, Belediye Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün görevlendirdiği ekiplerin bu çalışması sayesinde mezarlık alanını sokak hayvanları başta olmak üzere birçok unsurdan korumuş olacak.