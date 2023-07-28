10 ilin Vali/Vali Yardımcısı ve ilgili kurum yetkililerin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden çevrim içi olarak “Metamfetamin ile Mücadele Akdeniz Bölge Toplantısı” gerçekleştirildi. Çocuklar ve gençleri bu illetten uzak tutmak için her türlü çalışmayı titizlikle yürüteceklerini ifade eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bu konunun önemini herkes çok iyi biliyor. Metamfetamin konusunda hassasiyetimiz asla kaybolmasın” dedi.

Metamfetamin ile mücadele konusunda yürütülen çalışmaların değerlendirildiği “Metamfetamin ile Mücadele Akdeniz Bölge Toplantısı”; Antalya Valiliği koordinesinde Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Konya, Mersin ilinin Vali/Vali Yardımcısı ve ilgili kurum yetkililerin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın başkanlığında düzenlenen 2023 yılı ikinci “Metamfetamin ile Mücadele Akdeniz Bölge Toplantısı”nda "Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı" ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ersin Yazıcı, “Ocak ayında bu konuyla ilgili bir toplantı yapmıştık. Şimdi tekrardan bu toplantının sonuçlarını ve yeni önlemleri konuşup, değerlendirmek için toplandık. Başımızın belası olan bu metamfetamin ile ilgili çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Toplantıyla birlikte metamfetamin ile mücadelede bir yol haritası belirleyerek yapacaklarımız, yaptıklarımız ve bu konudaki çalışmaları masaya yatıracağız. Başta İl Sağlık Müdürlüklerimiz olmak üzere bu konuyla ilgili mücadeleye hep birlikte gayret ederek toplumumuzu bu beladan koruyacağız” şeklinde konuştu.

“Tüm uyuşturucu çeşitleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek”

Metamfetamin ile mücadele noktasında kolluk kuvvetlerinin operasyonlarına hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Vali Yazıcı, uyuşturucu tacirlerinin özellikle son dönemde gençleri metamfetamin ile zehirlemeye çalıştıklarına ve bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Metamfetaminin tüm dünyada kullanım oranının hızla arttığını aktaran Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

“Metamfetamin başta olmak üzere tüm uyuşturucu çeşitleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek. Kolluk birimlerimiz özellikle son yıllarda uyuşturucu konusunda faaliyetlerini kararlılık ve başarıyla sürdürüyor. Bu illetle gençlerimizi buluşturmamak, tanıştırmamak ya da buluşmuşsa da nasıl kurtarırız noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi bu tür tehditler karşısında korumak bizim asli görevimiz.”

“Toplumda bir farkındalık oluşturmalıyız”

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde toplumun eğitimi, bilgilendirilmesi ve riskli bölgelere ağırlık verilmesi konularında çalışmalar yapılmasının gerekliliğini söyleyen Vali Yazıcı; “Uyuşturucu ile mücadelede vatandaşlarımızın ve ilgili tüm paydaşlarımızın konu hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu konuda toplumda bir farkındalık oluşturmalıyız. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı bu tür tehditler karşısında korumak için tüm imkânlarımızı seferber etmeliyiz"

“Metamfetamin ile mücadelede epey yol katletmiş durumdayız”

Metamfetamin ile ilgili başarılı çalışmaların olduğunu ifade eden Vali Yazıcı şunları söyledi: “Metamfetamin ile mücadelede epey yol katletmiş durumdayız. İllerin kendi değerlendirmelerini yapıp eksik kalan hususları tamamlayacaklarını düşünüyorum. Bu konunun önemini herkes çok iyi biliyor. Metamfetamin konusunda hassasiyetimiz asla kaybolmasın. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten uzak tutalım. Bu toplantıya katılan tüm arkadaşlarımız bu işin bir numaralı sorumlusudur. Bu hassasiyetle çalışmalarımıza devam edelim. Ben katılan herkese teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum”

Metamfetamin ile mücadele bünyesinde yürütülen çalışmaların tüm yönleriyle ele alındığı toplantı, yapılan görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından son buldu.