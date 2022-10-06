Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan yangında yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan zarar gördü.

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan yangında yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan zarar gördü.

Sakarya’da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor Sakarya’da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Yangın, Kayaburnu Mahallesinde öğle saatlerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 5 söndürme aracı, 2 su tankeri ile müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası yaklaşık 5 dönüm arazi küle döndü. Çevrede bulunan vatandaşlar yangına rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hattına yapışan naylonun neden olduğunu söyledi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.