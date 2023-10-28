Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Konyaaltı Sahili’nde Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda Açık Deniz Yüzme Yarışı düzenledi. 85 sporcu 3 bin metrelik parkurda kulaçlarını Cumhuriyet için attı. Yarışmanın startını ve ödüllerini Başkan Böcek ve dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen birlikte verdi.

Konyaaltı Sahili 1 No’lu Ekdağ Plajı’nda düzenlenen Cumhuriyet’in 100. Yılında Açık Deniz Yüzme Yarışı’nın startını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen birlikte verdi. 59 erkek ve 26 kadın sporcu, başlama düdüğüyle birlikte dünyaca ünlü Akdeniz’in mavi sularına atladı. Kıyıdan da vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla sporculara destek verdi. Yarışmanın ardından gerçekleşen ödül töreninde sporculara madalya ve ödüllerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Şahika Ercümen verdi.

Başkan Böcek, yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, “Cumhuriyet’imizin 100. yılında Antalya’da etkinliklerimiz tüm coşkusuyla sürüyor. Yurt içi ve yurt dışında ödül almış sporcuların da katıldığı anlamlı bir yüzme yarışması düzenledik. Milli gururumuz Şahika Ercümen’in de bugün aramızda olması bizleri mutlu etti. Tüm vatandaşlarımın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Yarışmada birincilere 10 bin TL, ikincilere 7.500 TL ve üçüncülere ise 5 bin TL ödül verildi.

Yarışmada dereceye giren sporcuların listesi şu şekilde oluştu:

Kadınlar Genel Klasman

1. Talya Erdoğan

2. Tuna Erdoğan

3. Beren Çağman

Erkekler Genel Klasman

1. Emir Batur Albayrak

2. Emre Sarp Zeytinoğlu

3. Boran Atasoy