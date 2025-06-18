Antalya’da hayvan sahiplenme gerekçesiyle toplanan ve bir evde sağlıksız şartlarda tutulduğu iddia edilen 25 kedi ile 2 köpek, gönüllüler ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili evde yaşayan çift ifade için polis merkezine götürüldü.

Önceki gece Kepez ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşanan olayda bir derneğe gelen ihbar üzerine gidilen evde hayvanseverler hayatlarının şokunu yaşadı. Evde yaşayan U.Ö. ve S.Ö. isimli 2 şahsın sahiplenme gerekçesiyle ile topladıkları çok sayıda hayvanın kötü şartlarda tuttuğu iddia edildi. Bir yavru kediyi evin çevresindeki bir noktada telef olmuş vaziyette bulan mahalle sakinleri ve hayvanseverler ağır kokunun hakim olduğu evi polise bildirdi.

25 kedi ve 2 köpek kurtarıldı

İhbarla verilen adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’ne bağlı görevli Hayvan Durum İzleme (HAYDİ), polis ve Kepez Belediyesi ekipleri geldi. Eve girilmesinin ardından uygun olmayan ve sağlıksız şartlarda bakılan 25 kedi ve 2 köpek tespit edildi. Durumları kötü olduğu gözlenen ve bazılarının sağlık durumlarının iyi olmadığı belirlenen hayvanlara ekipler tarafından el konularak Kepez Belediyesi barınağına götürüldü.

Yaşam Hakkı İçin Mücadele Derneği Antalya Şube Başkanı Mert Güçlü, "Hayvanlara kötü şartlarda baktıklarına dair yaklaşık 1 buçuk yıldır şahıslarla ilgili olarak ihbar geliyordu. Geçen sene Duacı bölgesinde, jandarma ekipleriyle beraber bulundukları yerden çok fazla hasta ve yaralı hayvan kurtarılmıştı. Bu kişilerle ilgili yeniden bir ihbar geldi. Bizim bölgede bulunduğumuz bir esnada telef olmuş bir yavru kediyi dışarıya attılar. Emniyet ekipleri, savcılık kararıyla eve girdiler. Evden sağlıkları kötü durumda 25 kedi, 2 köpek çıkarıldı. Bunlar geçici olarak Kepez Belediyesi Barınağı’na götürüldü" dedi.

Komşular kötü kokudan şikayetçi oldu

4 ay önce evini U.Ö. ve S.Ö.’ye kiraya verdiğini ve bir süre sonra mahalleden şikayetler gelmeye başladığını belirten ev sahibi Serkan Meyilli, "Evi tutmadan önce bana 3-5 kedileri olduğunu ve onları besleyeceklerini söylediler. Sorun olmadığını evin bahçesini de kullanabileceklerini evin içinde de sorun olmayacağını söyledim. Girerken yaptıkları ödemeden sonra bir daha kira ücreti alamadım. Bu sırada mahalledeki komşulardan şikayetler gelmeye başladı. Yan evde de annem oturuyor, o da içerden çok kötü kokular geldiğini söyledi. Bende kontrol ettiğimde evden çok kötü kokuların yayıldığını gördüm. HAYDİ polisine, kaymakamlık ve belediyeye gittim. Zabıta, belediyenin temizlik işleri ekiplerinin geleceğini söyledi, ama onlarda evin içine müdahale edemeyeceklerini söylediler" dedi.

Şikayetlerin artması üzerine önceki gün gece tekrar eve geldiklerini belirten Meyilli, "Komşular beni çağırdı, hayvansever arkadaşların durumdan haberi olmuş. Evin etrafından çok kötü kokular geldiğini gördük. Mahalleli de evi terk etmelerini istiyordu. Polis çağırdık, ilk başta yetkisi olmadığı için evin içine müdahale edemeyeceklerini söylediler. Evin etrafını dolaşırken üst kattan küçük ölü bir yavru kedinin poşet içinde atıldığını gördük. Mahalledeki arkadaşlar açık pencereden kamerayla görüntü almışlar. Savcılıktan izin gelince ekipler müdahale etti. Evin içinde hayvanların duramayacağını, bakılamayacağına karar vererek hayvanları aldılar, barınağa götürdüler. Hanımefendi ve eşini karakola götürdüler, eşi serbest bırakılmış, şu anda evdeymiş" ifadelerini kullandı.

"Artık bu evi nasıl düzeltirim bilmiyorum"

Kendisinin de mağdur olduğunu ve 4 aydır kira alamadığını söyleyen Meyilli, "Ev çok kötü durumda, 4 aydır kirada alamıyorum. Evden de çıkmıyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım en sonunda avukata verip tahliye kararı çıkartma kararı aldım. Artık bu evi nasıl düzeltirim bilmiyorum. Bende çok mağdur oldum. En çokta bilmeden hayvanların kötü şekilde bakılmasına vesile oldum. Beni en çokta bu üzüyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan U.Ö. ve S.Ö. polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken S.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. U.Ö.’nün ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.