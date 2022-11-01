Antalya’da polisin gerçekleştirdiği korsan taksi uygulamasında denetlenen bin 857 araçtan 27’sine cezai işlem uygulandı.

Antalya’da polisin gerçekleştirdiği korsan taksi uygulamasında denetlenen bin 857 araçtan 27’sine cezai işlem uygulandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü birimleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yabancı uyruklu şahısların şahsi araçlarını taksi olarak kullanıp, sınır illerinden yolcu taşımacılığı yaptığı, bu yolcuların seyahatleri esnasında bilet kaydı oluşturmamak adına yüksek meblağlar karşılığında “Korsan Taşımacılık” yapan şahısları tercih etmesi nedeniyle, terör örgütlerinin de eleman ve malzeme aktarımı konusunda korsan taksileri kullanma arayışında olmalarının oldukça büyük bir tehdit oluşturabileceği değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu, il genelinde “Korsan Taşımacılık” ile mücadele çerçevesinde 15 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında 50 kez “Korsan Taksi Uygulaması” yapıldı. Uygulamalarda bin 857 araç denetlenip, “Korsan Taşımacılık” yaptığı tespit edilen 27araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.