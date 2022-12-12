Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi’nde ortaya çıkan hortum korkuttu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi’nde ortaya çıkan hortum korkuttu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Serik ilçesi merkezinde birkaç dakika süren ve sahilden kıyıya kadar ulaşan hortumun bazı seralara zarar verdiği bildirildi. Kısa süre sonra etkisini yitiren hortumu vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.