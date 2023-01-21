Antalya’nın Aksu ilçesinde köprü demirine çarpıp, dereye düşmek üzere olan otomobilde yaşanan can pazarında baba olay yerinde, oğul ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba-oğul gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde köprü demirine çarpıp, dereye düşmek üzere olan otomobilde yaşanan can pazarında baba olay yerinde, oğul ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba-oğul gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 gün önce Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi Boladan Çayı Köprüsü’nde meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Özgür Bayen, 15 DL 160 plakalı otomobiliyle kent merkezine doğru seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracı kontrolden çıktı. Köprünün demirine çarpan otomobil, dereye doğru kaymaya başladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye, ilk olarak aracı düşmemesi için bağladı, ardından vinç yardımıyla sabitledi. Sürücü koltuğunda sıkışan Özgür Bayen’i kurtarmak için ekipler seferber oldu. Acı içindeki Bayen’e sağlık ekipleri serum taktı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından parça parça kesilen araçtan Özgür Bayen ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansa alınan Bayen, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yolcu bölümünde sıkışan Özgür Bayen’in babası Latif Bayen’in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yola çekilen otomobilin kapıları kesilerek, Latif Bayen’in cansız bedeni çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Latif Bayen’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Özel hastaneye kaldırılan Özgür Bayen, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Baba oğulun cenazesi Döşemealtı Kirişciler Mezarlığı’nda toprağa verildi.