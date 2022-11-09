Antalya’nın Kepez ilçesinde ortaokul öğrencisi kızlar parkta saç saça baş başa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, erkek öğrencilerin kavgayı izlemekle yetindiği görüldü.

Antalya’nın Kepez ilçesinde ortaokul öğrencisi kızlar parkta saç saça baş başa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, erkek öğrencilerin kavgayı izlemekle yetindiği görüldü.

Kepez ilçesi Yeni Mahalle’deki bir parkta toplanan kız öğrenci grupları arasında dün öğleden sonra tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen yaklaşık 7 kız birbirlerinin saçlarını çekip, tekme ve yumruklarla kavga etti. Kavga yerde yumruklarla devam etti. Öğrenciler kavga anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bazı erkek öğrencilerin ‘Kalkın, karışmayın, Dilan, Dilan’ diye seslendiği görüldü. Erkek öğrencilerin kavgayı ayırmayıp, izlemekle yetindiği gözlendi.

İki gün önce Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’nde de kız öğrenciler kavga etmişti.