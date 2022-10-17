Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12’nci Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim Cumartesi günü kapılarını açıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 215 yazar ile 220 ulusal ve uluslararası yayınevinin kitap fuarına katılacağını söylerken, bu yılki kitap fuarının onur konuğunun ise Gülseren Budayıcıoğlu olduğunu açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12’nci Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim Cumartesi günü kapılarını açıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 215 yazar ile 220 ulusal ve uluslararası yayınevinin kitap fuarına katılacağını söylerken, bu yılki kitap fuarının onur konuğunun ise Gülseren Budayıcıoğlu olduğunu açıkladı.

Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde söyleşi ve imza günleriyle okuyucu ve yazarları bir araya getirecek olan 12’nci Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim Cumartesi günü başlıyor. 30 Ekim tarihine kadar devam edecek olan kitap fuarına, çok sayıda yayın evi katılacak ve birçok yazar, okurları ile buluşacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuar öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı öncesinde, Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

215 yazar ile 220 ulusal ve uluslararası yayınevi kitap fuarına katılacak

Başkan Böcek, 21-30 Ekim 2022 tarihleri arasında bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilecek Antalya Kitap Fuarı’na tüm Antalyalıları davet etti. Başkan Böcek, 215 yazar ile 220 ulusal ve uluslararası yayınevinin kitap fuarına katılacağını söylerken, bu yılki kitap fuarının onur konuğunun ise Gülseren Budayıcıoğlu olduğunu açıkladı.

Tarım ve turizmin başkenti olan Antalya’yı gastronominin, kültürün ve sanatın da başkenti yapacaklarının sözünü verdiklerini belirten Başkan Böcek, “Sözümüzü yerine getirmek için emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz, Antalya’ya ve Türkiye’ye kazandırdığımız ilk ve tek hobifest; ardından yine ilkini düzenlediğimiz 1. Foodfest Antalya Gastronomi Festivali, hemen sonrasında 59’uncusunu düzenlediğimiz Altın Portakal Festivali’nin ardından şimdi de belediye eliyle yapılan Türkiye’nin en büyük kitap fuarımızda buluşacağız. 2009 yılında Konyaaltı belediye başkanlığım döneminde, korsan kitap satışını önlemek için okumayı seven şehrimize çok yakışacağını düşündüğüm kitap fuarının ilkini gerçekleştirmiştik. 2010 yılında kent meydanında bir çadırda başlattığımız fuarın üzerinden 12 yıl geçti ve fuarımız şehrimizin en önemli kültür etkinliklerinden biri oldu” dedi.

"Yine, her şeyi birlikte yaptık ve yapmaya devam ediyoruz"

Pandemide festivalleri ve etkinlikleri düzelmeye devam ettiklerini belirten Böcek, “Kitap fuarımız da onlardan biriydi. 589 bin 786 kitapseverin ziyareti ile kitap fuarımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştik. Hepimiz için zorlu geçen bu süreci, hep birlikte el ele, yürek yüreğe atlattık. Yine, her şeyi birlikte yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şimdi de 21 Ekim’de kapılarını açacak olan 12. Kitap Fuarı’mızda ‘Hayata okuyarak devam’ diyeceğiz. 30 Ekim’e kadar Cam Piramit Kongre Merkezinde, sabah saat 10 ile akşam saat 20 arasında ziyaretçilerimize hizmet sunacağız. 215 yazarımızı, 220 ulusal ve uluslararası yayınevini ağırlayacağız. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan binlerce kitapseverle buluşup, sözlerin; sözcüklerin, kitapların büyülü dünyasına yolculuk edeceğiz. Okuyarak iyileşecek, bilginin gücüne tanıklık edeceğiz” açıklamasına yer verdi.

"Fuarımızın bu yılki onur konuğu Gülseren Budayıcıoğlu olacak"

Başkan Böcek, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"’Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım’ diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürümeye, gücümüzü ondan ve Cumhuriyetten almaya devam ediyoruz. Hayatı boyunca cepheden cepheye koşarken ömrüne 4 bine yakın kitap sığdıran Ulu Önder’in bizlere miras bıraktığı kitap aşkına sahip çıkıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Fuarımızın bu yılki onur konuğu, kitapları aylarca en çok okunanlar listesinde kalan; Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız gibi çok izlenen dizilerle ekranlara taşınan Gülseren Budayıcıoğlu olacak.”

"Önümüzdeki günlerde 2. kitabım çıkıyor"

Fuarda Türk ve dünya edebiyatının önde gelen isimlerinin buluşacağını belirten Böcek, “Rusya’nın en çok okunan yazarlarından Chingiz Abdullayev, Ayşe Kulin, Üstün Dökmen, Sevil Atasoy, Altan Öymen, Enver Aysever, Osman Pamukoğlu, Levent Gültekin, Serhan Asker, Sinan Akyüz, Talat Kırış, Dr. Mustafa Karataş, Naim Babüroğlu, Ahmet Şafak, Koray Yersüren, Ayfer Yavin gibi pek çok yazar imza günü ve söyleşi etkinlikleri yapacak. Konuşmamı bir müjdeyle noktalamak istiyorum. Önümüzdeki günlerde 2. kitabım çıkıyor. Her iki kitabımla birlikte her gün fuarımızda misafirlerimizle buluşacağım. Yeni kitabımla ilgili 19 Ekim’de siz değerli basın mensuplarıyla bir kez daha bir araya geleceğiz ve tüm bilgileri ilk kez sizlerin aracılığıyla aktaracağım” diye konuştu.