Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramitte “Hayata Okuyarak Devam” sloganıyla düzenlenen 12. Antalya Kitap Fuarı büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cam Piramitte “Hayata Okuyarak Devam” sloganıyla düzenlenen 12. Antalya Kitap Fuarı büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit’te gerçekleşen Antalya Kitap Fuarı, Antalyalıların yoğun ilgisiyle devam ediyor. 215 yazar ve 220 ulusal ve uluslararası yayınevinin katılımıyla düzenlenen 12. Antalya Kitap Fuarı yedinci gününde de etkinliklerle geçti.

Okurlar yazarlarla buluşuyor

Antalya genelindeki okullardan öğrenciler akın akın fuar merkezini ziyaret ederek ihtiyacı olan kitapları aldı. Antalyalılar, fuarda sevdikleri yazarları görmenin, kitaplarını imzalatmanın mutluluğunu yaşadı.

Erdem yücel söyleşisi

Fuarda Erdem Yücel - Murat Bulut ile ’Basına Nasıl Girdik ve Günümüz Yayıncılığı -Mitoloji’ söyleşisi gerçekleşti. Antalya Kitap Fuarı’na ilk defa katıldığını söyleyen Arkeolog ve gazeteci Erdem Yücel, “Antalya’da ve sizlerle olmaktan çok mutlu oldum. Kitapseverlerin fuara olan ilgisi beni çok memnun etti” diye konuştu. Erdem Yücel, gazeteciliğe ve arkeolojiye olan ilgisinin nasıl başladığını anlattı.