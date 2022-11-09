Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir şahıs ve 3 yıldır birlikte yaşadığı Alman kadının evlerine davet ettikleri arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Şahsın ‘canavarca hisle kasten öldürme’, Alman sevgilisinin ise ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan yargılandığı davada kadının adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, şahsın ise tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir şahıs ve 3 yıldır birlikte yaşadığı Alman kadının evlerine davet ettikleri arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Şahsın ‘canavarca hisle kasten öldürme’, Alman sevgilisinin ise ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan yargılandığı davada kadının adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, şahsın ise tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddialara göre, Side Mahallesi’nde Elvan Küçükaltun ve 3 yıldır birlikte yaşadığı Alman Nadja Angela Grosser, 28 Ocak Cuma günü arkadaşları Kadir Demir’i evlerine davet etti. Birlikte alkol alıp eğlendikleri sırada Elvan Küçükaltun, Alman sevgilisi Nadja Angela Grosser’e sert ve agresif davrandığı iddiasıyla Kadir Demir’le tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan bıçaklı kavgada Elvan Küçükaltun, Kadir Demir’i göğsünden bıçakladı. Demir’in öldüğünü anlayan Elvan Küçükaltun, Grosser’i köpeklerle birlikte evden gönderdi. Elvan Küçükaltun, evinin yakınındaki parkta cesedi gömmek için çukur kazdığı sırada kendisini gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucunda yakalandı. Üzeri kanlı olan şüpheli, jandarmanın üzerindeki kanın sebebini sorması üzerine, ^"Ben et doğradım, içim daraldı, biraz hava almaya çıkmıştım" dedi. Küçükaltun’un davranışlarından şüphelenen jandarma ekipleri, evde yaptıkları incelemede vahşi cinayeti ortaya çıkardı. Telefonla eve çağrılan Nadja Angela Grosser ile Elvan Küçükaltun, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kadir Demir’in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, şüpheliler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elvan Küçükaltun ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, Grosser adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Nadja Angela Grosser de 2 gün sonra ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 28 Ocak gecesi saat 23.00 sıralarında bir parkta çukur kazısı yapıldığı ihbarına giden jandarma ekiplerinin şüphelinin kaçtığı bilgisi üzerine sahildeki yürüme yoluna indiği ve tişörtünde kan izleri olan şüpheliyi yakaladığı, şüpheliyle birlikte eve geldiklerinde üstü çıplak bir şekilde Kadir Demir’in cansız bedeniyle karşılaşıldığı belirtildi. İddianamede olayın Kadir Demir, Elvan Küçükaltun ve Nadja Angela Grosser arasında yaşanan eğlencede tartışmadan çıktığı, bu sırada kadının odada olmadığı, şüphelinin Kadir Demir’i 34’ü öldürücü olmak üzere 54 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi. Nadja Angela Grosser’in Kadir Demir’in kimliğinin de olduğu çantayı alarak evden ayrıldığı ve bir aracın kasasına bıraktığı ifade edildi. İddianamede Elvan Küçükaltun’un ‘canavarca hisle kasten öldürme’, Nadja Angela Grosser’in de ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

"Olanları ertesi gün Nadja’ya soruyordum"

Olaya ilişkin davanın ilk duruşması Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Elvan Küçükaltun ve Nadja Angela Grosser’le birlikte avukatları, hayatını kaybeden Kadir Demir’in yakınları katıldı. Elvan Küçükaltun, kendisinin çok kıskanç olduğunu ancak alkol aldığı zaman yaşadıklarını hatırlamadığını, olay günü yaşananların büyük kısmını hatırlayamadığını belirterek, “Nadja Angela Grosser benim imam nikahlı eşim olur. Ocak ayının 19’unda eski eşinden boşandı. Biz evlenmeyi düşünüyorduk. Kadir Demir’le olaydan 1.5 sene önce tanışıp arkadaş olduk. Biz kendisini fotoğrafçı olarak tanıdık. Birkaç defa bizim evimize geldi, birlikte içki içtik. İçki içtikten sonra ben ne yaptığımızı hatırlamıyordum. Ertesi günü olanları Nadja’ya soruyordum" dedi.

"Kavga ettik, ondan sonrasını hatırlamıyorum"

Olay günü Kadir Demir’i düğünlerinde çekilecek fotoğrafları konuşmak üzere çağırdıklarını anlatan sanık Küçükaltun, “Arada kopuk kopuk şeyler hatırlıyorum. Tuvalette kusuyordum, bu sırada Kadir ve Nadja yatak odasındaydı, Nadja, ‘Beni kurtar’ dedi. Odadan çıktım, bıçak alıp geldim. Tartıştık. Kadir bana yumruk attı. Yere düştüm, bıçakta düştü. Kavga ettik, elinden bıçağı almak için uğraşırken parmaklarım kesildi. Biz kavga ederken Nadja odadan çıkmıştı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Elvan Küçükaltun, kıskançlığı sebebiyle Nadja Angela Grosser’in sürekli olarak kendisine terapi almasını söylediğini de aktardı.

"Kadir’i kastederek ’Galiba öldü’ dedi"

Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Nadja Angela Grosser ise Kadir Demir’le 2020 yılında Side sahilinde gezerken tanıştıklarını, Demir’in zaman zaman evlerine geldiğini anlatarak, “Olay günü Elvan, Kadir’i çağırmak için birkaç defa telefon açtı, Kadir önce telefona bakmadı, sonra geri aradı. Kadir eve geldiğinde birlikte sigara içtik ve alkol aldık. Bir süre sonra Elvan odaya üzerinde iç çamaşırı giyinik bir şekilde geldi. Bana ‘Odadan çık’ dedi. Ben oturma odasına geçtim. Elvan kapıyı kapattı. Sonra Elvan oturma odasına geldi. Eli kanıyordu, ben pansuman yaptım. Çok alkollü olduğu için içeride ne olduğunu sormadım. Ardından markete alkol almaya gittik. Yolda giderken bana, Kadir’i kastederek, ‘Galiba öldü’ dedi. Çok korkmuştum. Yürürken bana sürekli olarak, ‘Beni seviyor musun, beni bırakıp Almanya’ya dönecek misin?’ diye soruyordu. Sakin olmaya ve normal davranmaya çalıştım. Eve geldiğimiz zaman şarap içtim, korkudan yatak odasına bile bakamadım. Elvan’a ‘Benim bu olayla bir ilgim olmasını istemiyorum’ dedim. Köpekleri de alıp evden çıkarken bana, ‘Kadir’in çantasını da al ve denize at’ dedi. Sahile doğru giderken Almanya’daki eski eşimi aradım, durumu anlatıp ne yapmam gerektiğini sordum. Bana, ‘Ben bir Elvan’ı arayayım’ dedi. Elvan’la görüşmüş. Elvan ona Kadir’in cinsel organının kesik olduğu iki fotoğraf göndermiş. Eski eşim bunları bana gönderdi ve ‘Hemen bu resimler ve elindeki çantayla birlikte polise git’ dedi. Bu sırada Elvan beni aradı, eve jandarmanın geldiğini ve benimle görüşmek istediklerini söyledi. Korkudan elimde bulunan çantayı ilk gördüğüm arabanın üstüne bıraktım ve eve gittim” dedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Elvan Küçükaltun’un tutukluluğunun devamına, Nadja Angela Grosser’in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verip, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.