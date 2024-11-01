Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi işbirliğinde düzenlenen ‘Sünger Kent Antalya” Sempozyumu’na katılan Başkan Muhittin Böcek, 2009 yılından bu yana 2 milyonun üzerinde fidan diktikleri Antalya’da kişi başına düşen yeşil alan miktarının 8.3 metrekare olduğunu söyledi. Böcek, “Geleneksel belediyecilik anlayışının dışına çıkarak ülkemizde ve dünyadaki iyi uygulamaları takip eden, sorunlara inovatif çözümler bulan, kısa vadeli değil geleceği düşünen bir yerel yönetim vizyonuyla hareket ediyoruz. Antalya’yı daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir kent haline getirmek için el birliğiyle çalışmaya, ortak akılla, tekniğin ve bilimin ışığında hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi işbirliğinde AKM Perge Salonu’nda ‘Sünger Kent Antalya’ Sempozyumu düzenlendi. Kentsel taşkınlara mücadele etmek ve şehirlerde su yönetimini iyileştirerek, yeşil alanları korumayı amaçlayan sünger kent tasarımlarına ilişkin teorik bilgilerin, uygulama örnekleri ve saha uygulamalarının ele alındığı sempozyumun açılışına Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı Gülsüm Kıldan, meslek odaları, yurtiçi ve yurtdışından uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Sünger kent yaklaşımı önemli”

Sempozyumun açılışında konuşan Başkan Böcek, hızlı kentleşme ve iklim değişikliği gibi etkenlerin sürdürülebilir gelecek için şehirlerin karşısına çıkan zorluklar olduğunu ifade etti. Bu noktada, "sünger kent" yaklaşımının, şehirlerin bu zorluklarla başa çıkabilmesinde çok önemli katkılar sağladığını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, “Sünger kent uygulamaları, doğal ekosistemlerin şehir içinde yeniden canlandırılmasını ve su yönetiminin doğal yöntemlerle yapılmasını hedefliyor. Sel baskınlarına karşı mücadelemize ve su kıtlığına karşı alacağımız önlemlere büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Sünger kent yaklaşımının su kaynaklarının korunmasına yardımcı olmasının yanında şehirlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını da artırdığına dikkat çeken Başkan Böcek şöyle devam etti: “Yeşil altyapı ve doğa temelli çözümler ile yaşam alanlarımızı daha sağlıklı, daha yaşanabilir hale getirmemize yardımcı olur. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel belediyecilik anlayışının dışına çıkarak ülkemizde ve dünyadaki iyi uygulamaları takip eden, sorunlara inovatif çözümler bulan, kısa vadeli değil geleceği düşünen bir yerel yönetim vizyonuyla hareket ediyoruz.”

“Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 8.3 metrekare”

Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil alanları arttırmanın yanı sıra iklim krizine dirençli bir kent olma noktasında Türkiye’ye örnek olan çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başkan Böcek, şunları anlattı: “2019 yılından bu yana dikimini ve dağıtımını sağladığımız 2 milyonun üzerinde fidan, oluşturduğumuz hatıra ormanları, park ve yeşil alanların da katkısıyla şu anda Antalya’mızda kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 8.3 metrekaredir. Türkiye’de kurakçıl peyzaj çalışmalarını ilk uygulayan belediye olarak yüzde 50 su ve enerji tasarrufu, ayrıca yüzde 30 işçilik, ilaç ve gübre tasarrufu sağlıyoruz. 10 bin metrekare sera alanlarımızda her yıl 10 milyon adet çiçek üretimi, 500 bin çalı bitkisi üretimi ve susuzluğa dayanıklı 1 milyon “sıcak iklim çim fidesi” üretiyoruz. Mevcut çim alanlarımızda 420 bin metrekare alanı sıcak iklim çimine dönüştürdük. Sünger kent uygulamaları ile de bu çalışmalarımızı arttırmak istiyoruz”

Sempozyumda sünger kent modelinin uygulanması konusunda Avrupa’daki iyi örneklerin ele alınacağını, konunun uzmanları ile uygulama yapılabilecek pilot alanlar ve metotların belirleneceğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, ayrıca sempozyumun sürdürülebilir şehircilik ve doğayla uyumlu yaşam alanları oluşturma konularında yeni çözümler geliştirmek için büyük fırsatlar sunacağını kaydetti. Sempozyumun, sürdürülebilir şehircilik konusunda yeni iş birliklerine, yenilikçi projelere ve farkındalığın artmasına katkı sağlamasını dileyen Başkan Böcek, sözlerini şöyle tamamladı: “Hep birlikte, Antalya’yı daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir kent haline getirmek için el birliğiyle çalışmaya, ortak akılla, tekniğin ve bilimin ışığında hareket etmeye devam edeceğiz.”

Felaketlere karşı dirençli yapılar

Sempozyum da konuşan Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı Gülsüm Kıldan da sünger kent uygulamasını ve faydalarını anlatarak, “Bu sempozyum ile amacımız doğanın kendini yenileme ve sürdürülebilir kapasitesini kentsel yapılara adapte edebilmek ayrıca çevresel, sosyal ve ekonomik değerlerini gözeten bütüncül bir yaklaşım içermektedir” dedi.

Uzmanlardan sunumlar

Sempozyumda Antalya Büyükşehir Belediye Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Hacıoğlu tarafından “Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Krizine Uyum Çalışmaları” başlıklı sunum yapıldı. ‘Sünger Kent Antalya’ Sempozyumunda Peyzaj Yüksek Mimarı Thomas Roth katılımcılara “Avrupa Ülkeleri Peyzaj Projelerinden İklim Krizi ile Mücadele Yöntemleri” hakkında bilgi verdi. Ardından Peyzaj Yüksek Mimarı Astrid Schröder-Holzhacher ve Thomas Roth tarafından “Sünger Şehirlerin Genel Prensipleri” başlıklı ortak sunum gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından, Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek sempozyuma katılanlara plaket takdim etti.