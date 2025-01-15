Antalya’nın Akseki ilçesi Gidengelmez Dağları’nda kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi. Ayıların dağda bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana doğru kaçtığı görüldü.

Antalya’nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi yakınlarında bulunan ve Milli Park niteliğinde olan yaklaşık 2 bin 200 metre rakımlı Gidengelmez Dağları’nda, kış uykusu öncesi dağda yiyecek arayan iki boz ayı görüntülendi. Kış uykusuna yatmadan yiyecek bulup yağ depolamaya çalışan iki boz ayının o anları, İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerasına yansıdı. Dağ yamacında gezinen iki ayı bir süre sonra çevresine bakınarak daha yüksek kesimlere çıkarak gözden kayboldular.