Antalya’da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla helikopter ve dron destekli radar, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve agresif sürücü davranışları, kış lastiği, işçi ve personel taşımacılığı gibi trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Antalya’da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla helikopter ve dron destekli radar, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve agresif sürücü davranışları, kış lastiği, işçi ve personel taşımacılığı gibi trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve dron destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. 19-26 Aralık 2022 tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve dron destekli radar, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve kış lastiği denetimi, ışık donanımları ve kullanımları gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği, özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya’nın birçok noktasında gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikopter-dron denetiminde 172 sürücüye, kış lastiği kullanımı çerçevesinde bin 755 araç denetlendi 46 sürücüye, ışıklı donanımları ve kullanımı denetimi bünyesinde 2 bin 274 araç denetlendi ve 119 sürücüye, radarla hız denetimiyle 449 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı’nda 217 araç ve 756 yolcu olmak üzere toplam 973 yol kullanıcısına eğitim verildi.