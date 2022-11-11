Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim üssü olan Antalya’da kış hasat sezonu açıldı. 15 Kasım sonrası rekoltenin artacağına işaret eden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yurt dışından da talep geleceği için fiyatlarda fazla düşüş beklemediklerini söyledi.

Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim üssü olan Antalya’da kış hasat sezonu açıldı. 15 Kasım sonrası rekoltenin artacağına işaret eden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yurt dışından da talep geleceği için fiyatlarda fazla düşüş beklemediklerini söyledi.

Havaların soğuması ile üretimde yavaşlama olacağını belirten BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Çok büyük düşüşler beklemiyoruz. Daha doğrusu düşüş beklemiyoruz, yavaş yavaş bir artış olacaktır. Önümüzde de yılbaşı hazırlıkları var. Birçok ülkenin talepleri artacaktır. Bu anlamda Aralık’tan itibaren yavaş yavaş bir artış söz konusu olacak. Dengeli bir artış olacaktır. Biz her ne kadar da örtü altında çok ciddi üretim bekliyor olsak da, havaların soğumasıyla bir nebze olsun üretimlerde yavaşlama söz konusu olacak. Bu yavaşlama ile arz talep dengesi kurulduğu sürece çok büyük artışlar söz konusu olmaz. Arzda bir eksiklik olacağını tahmin etmiyoruz. Beklendiği kadar bir fiyat artışı beklemiyoruz" diye konuştu.

Örtü altı üretilen domates, biber, salatalık gibi ürünlerin çıkmaya başladığını belirten BAİB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan da, "Yaklaşık 15 gündür domates, biber ve salatalık gibi birçok ürünümüz örtü altından gelmeye başladı. Bu günlerde bollaşacak ve devam edecek" dedi.

“15 Kasım’dan sonra üründe bollaşma olacak”

Kış hasat döneminde ürünlerin hale giriş fiyatlarından bahseden Doğan, "Şu anda domatesin fiyatı 10-15 TL arasında çeşidine göre değişiyor. Sadece tek bir fiyat söylemek istemiyorum, çünkü halkımız en yüksek fiyatı alarak hepsini aynı domates olarak görüyor. Biberin 10-20 TL arasında fiyatı değişiyor. Cafirnoya diye bilinen biberin fiyatı 40 TL civarında. Salatalık 8 TL civarında. Kabak fiyatı 10-13 TL civarında. 15 Kasım’dan sonra üründe bollaşma olacak fakat ihracatımızda da bollaşma olacak. Yayla üretimi bitti. İhracatımızın durumuna göre, iç piyasanın çekip çekmeme durumuna göre fiyatlar belli olur. Hale ürün girişi çok olmasa da yavaş yavaş bollaşıyor. Bu saatlere kalmıyor, gece gidiyor genelde. Mal şu anda iyi, üretimimizde bir sıkıntı yok" dedi.