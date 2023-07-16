Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Ümit C.’nin kullandığı 07 RM 422 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Mehmet Karapınar’ın kullandığı 07 JU 661 plakalı otomobile sağ arka kısmından çarptı. 07 RM 422 plakalı aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Karapınar yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.