Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir kiracı, evden çıkmaları için ev sahibinin kendilerine haber vermeden tadilat çalışması başlattığını iddia etti. Eşyalarının zarar gördüğünü dile getiren şahıs, suç duyurusunda bulundu.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir kiracı, evden çıkmaları için ev sahibinin kendilerine haber vermeden tadilat çalışması başlattığını iddia etti. Eşyalarının zarar gördüğünü dile getiren şahıs, suç duyurusunda bulundu.

Olay, Gazipaşa’nın Macar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi, iki yıldır kiracısı olan Selahattin Tan’dan hiçbir kira artışı talep etmeden evi boşaltmasını istedi. Tan, bu talebe olumsuz yanıt verince ev sahibinin evde tadilat çalışması başlattığını öne sürdü. Selahattin Tan, çalışmalarda evin lavabo, tuvalet, banyo kısmında yıkım işlemi yapıldığını, evde bulunan eşyalarının zarar gördüğünü ileri sürdü.

Mağdur olduğunu söyleyen Tan, “İki yıllık oturduğumuz evden hiçbir kira artışı talep edilmeden çıkmamız istendi. Eşyalarımız perişan halde. Dün ustalar geldi, bugün de evi tadilata başladılar. Lavabo, tuvalet, banyo komple yıkıldı. Giriş katımız yıkıldı. Durum bu şekilde, böyle bir mağduriyet yaşıyoruz” dedi.

Selahattin Tan’ın avukatı Onur Demir ise, ‘konut dokunulmazlığı ihlali ve mala zarar verme’ suçundan suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Müvekkilim kira bedellerini banka üzerinden ev sahibinin hesabına yatırmıştır. Ayrıca tazminat davası açacağız" dedi.