Öte yandan kiracı kadının polislere ev sahibinin kendisini evden çıkarmak için evi yaktığını söylediği iddia edildi.

Yangın, Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan binanın 3. katında çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangını Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın bitişik binalara sıçramadan söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi. Yangının başlamasının ardından caddeye eli yüzü is olarak çıkan kiracı kadın F.T., polis ekipleri tarafında yangın şüphesiyle gözaltına alındı.

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