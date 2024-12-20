Antalya’nın Serik ilçesinde kıraathaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle’de eski belediye binası yanında hizmet veren kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce işletmeye silahlı saldırı düzenlendi. Sabah iş yerini açmaya gelen kıraathane çalışanı Hüseyin Mutlu camların kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar zerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İş yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri yapıkları incelemede iş yerinin camlarına 7 adet kurşun isabet ettiğini belirledi.

İş yeri çalışanı Hüseyin Mutlu olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Gece saatlerinde iş yerine silahla saldırı olmuş. Ben sabah geldiğimde camların kırık olduğunu fark ettim. Durumu polise bildirdim. Polis gelip inceleme yaptı. Saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlendiğini bilmiyorum” dedi.

Olayla ilgili polis inceleme başlatırken, olay sırasında kıraathanenin kapalı olması oluşabilecek faciayı önledi.