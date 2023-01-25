Antalya’da farklı suçlardan toplamda 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı.

Antalya’da farklı suçlardan toplamda 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda; Bankacılık Kanunu’na aykırılık suçundan toplamda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D. yakalandı. Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeni ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.A. gözaltına alındı. Ayrıca, hırsızlık suçundan toplam 16 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ö. de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.