Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırı öncesi kavga bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırı öncesi kavga bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Orta Mahallede akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen şahıslar arasında çıkan tartışma önce kavgaya, sonra silahlı saldırıya dönüştü. 2 kişi oldukları öğrenilen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler, yanında getirdikleri pompalı tüfek ile İbrahim Ş., Baykal D. ve Ramazan U.’yu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde park halindeki kamyonet ile bazı işyerlerinin camlarına kurşunların isabet etmesiyle kırıldığı görüldü. Silahlı saldırı öncesi şahısların kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.