Antalya’nın Korkuteli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı birçok mahalle yolu trafiğe kapanırken, Denizli-Antalya kara yolunun Korkuteli geçişinde de trafik kilitlendi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Antalya il merkezine 88 kilometre, Korkuteli ilçesine ise 38 kilometre uzaklıkta bulunan Güzle köyünde de yollar ulaşıma kapandı.

Güzle köyü yolu Kepez Belediyesi tarafından açıldı

Geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışlar sonucu su baskınlarıyla mücadele eden Manavgat’ın yardımına koşan Kepez Belediyesi, bu kez yoğun kar yağışından etkilenen komşu ilçesi Korkuteli için seferber oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerdeki karla mücadele çalışmalarına Korkuteli’nde destek veren Kepez Belediyesi, Güzle köyünün yollarını gece gündüz çalışarak greyderler ile açtı. Vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için hızlı bir şekilde bölgeye ulaşan Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca sürdürdüğü çalışmalarla kardan kapanan ana yol hatlarını açarak köy içine ulaşımı sağladı. Greyderlerle karı temizleyen ve gece boyunca aralıksız çalışan ekipler, ertesi gün de bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürdü.