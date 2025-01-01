Antalya’da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler kendini Konyaaltı Sahili’ne attı. Termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği Antalya’da sahile gelenler kar manzarası eşliğinde denize girmenin keyfini çıkardı.

Türkiye’nin turizm merkezi Antalya’da yeni yılın ilk gününde yazdan kalma bir gün yaşandı. Yurdun birçok noktasında çetin kış şartlarının yaşanırken 2025’e güneşli bir havada “Merhaba” diyen kent sakinleri ve yabancı misafirler kendilerini Konyaaltı Sahili’ne attı. Resmi tatili de fırsat bilen vatandaşlar aileleri ve sevdikleri ile birlikte sahile gelerek kahvaltı yaptı. Kimi vatandaşlar yürüyüş yapmayı ve Beydağları’nın zirvesini kaplayan kar manzarası eşliğinde sahilde oturmayı tercih ederken, kimileri ise sıcak havayı fırsat bilerek denize girdi.

“Bu huzuru yaşamak kaçırılmayacak bir fırsat”

Almanya’dan yeni yıl tatili nedeniyle Antalya’ya geldiklerini belirten Fatma Koç, “Bu tatili değerlendirmek için en iyi yeri Antalya olarak belirledik. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Bu huzuru yaşamak için bence kaçırılmayacak bir fırsat, her tatili değerlendirip Antalya’ya gelmeyi planlıyoruz. Almanya’ya nazaran çok güzel bir iklimi var. Bu nedenle Antalya bizim için iyi bir tercih oldu. Hatta dün oğlum denize girdi. Birçok kişinin de girdiğini gördüm. Biraz soğuk gibi gelebilir ama girince çok eğlendi çocuğum. Ben de bu mevsimden dolayı çok mutluyum” dedi.

“Yazdan kalma bir hava var”

Isparta’dan geldiğini belirten Şükrü Yıldırım ise, “Bir haftadır buradayız. Çok güzel bir hava var. Antalya’da yaz günü, etrafta kar ama deniz kenarında yaz günü, Ağustos veya Nisan, Mayıs ayları gibi. Ceketsiz dolaşabiliyoruz, bakıyoruz millet denize de giriyor. Demek ki denizin suyu daha sıcak, biraz sonra suyun sıcaklığına bakacağım. Antalya’ya çok geldim ama böyle bir mevsimde gelemedik hiç. Herkese tavsiye ederim, gelsin görsünler. Bilhassa üşüyenler, soğukta kalanlar bu havayı teneffüs etsin” ifadelerini kullandı.

Ocak ayı olmasına rağmen denize giren Osman Şahin de, “Antalya’mız bir başka, Bunu anlatmaya sözler yetmez, görmek lazım. Deniz suyu harika, ilk etapta soğuk oluyor. Ama vücut alıştıktan sonra çıkmasan da olur. Yazdan kalma bir hava var” şeklinde konuştu.

“Doğuda kış şartları yaşanırken, buradaki deniz ve güneş insanı kıskandırır”

Sahilde denize giren bir başka vatandaş Burhan Özkan ise yıl boyu yaz kış fark etmeden denize girdiklerini belirterek, “Bazen çok dalgalı oluyor. 5 metreye yakın dalgalar falan olduğunda denize girmiyoruz ama kenarda köpük banyosu yapıyoruz. Antalya’da yaşamak bir ayrıcalık. Bugün 1 Ocak 2025, ülkemizin özellikle doğu kesimlerinde çok ciddi bir kış yaşanıyor. Hatta sosyal medyada bazen arkadaşlar fotoğraf falan paylaşıyorlar, diyorum ki paylaşmayın, millet oralarda kış şartları altında yaşarken bizim burada hem deniz, hem güneşlenmemiz ister istemez oradaki insanları kıskandırır” dedi.

“Deniz suyu sıcaklığı 16’dan aşağı düşmez”

Antalya’da hava sıcaklığının ne kadar düşük olursa olsun, deniz suyu sıcaklığının 16 derecenin altına düştüğünü yıllardır hiç görmediğini belirten Özkan, “Deniz suyu düne kadar 19’du bugün ise 18 derece. Ben yaklaşık 30 yıldır giriyorum, 16 derecenin altına düştüğünü sadece bir yıl gördüm. Hatta ‘Antalyalılar ısınmak için denize girdi’ şeklinde haber bile yapıldı. Çok nadirde olsa sıfır dereceye, 2 dereceye düştüğü zaman bile deniz suyu 16 derece oluyor” ifadelerini kullandı.