Olay yerinde bulunan Kundu Kemerağzı esnaf derneği başkanı Metin Kanmaz, pazar yerinin çatısının büyük bir gürültüyle çöktüğünü park haline bulunan araçların çıkarılması için itfaiyeye ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Aksu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur Kemerağzı Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik kapalı pazar yerinin çatısının çökmesine neden oldu. Pazar yerinde park halinde bulunan 2 tur minibüsünde maddi hasar meydana geldi.

Ayder Yaylasına şenlik için kamyonlarla kar taşınıyor

Ayder Yaylasına şenlik için kamyonlarla kar taşınıyor

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.