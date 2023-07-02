Antalya’nın Alanya ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Okurcalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y.’nin (67) kullandığı 07 LST 07 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Emin Dere (29) idaresindeki 07 NA 366 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan sürücüler Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücülerden Emin Dere hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, H.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.