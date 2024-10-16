Klasik koroner bypass operasyonunun yerini minimal invaziv koroner bypass ameliyatı aldı. Kalp hastaları küçük kesilerle göğüs kafesindeki kemikler kesilmeden ameliyat oluyor. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de uygulanan bu yöntem sayesinde kalp hastaları ameliyattan 4 gün sonra taburcu olabiliyor. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde minimal invaziv koroner bypass ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Birkan Akbulut, “Her hastanın bu ameliyat için hakkı olduğunu düşünüyoruz. Hastalar bunun için ek ücret ödemiyor, bir maliyeti yok” ifadelerini kullanırken, ameliyat olan Abdürrahim Menekşe isimli hasta ise, “Bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum, küçük bir kesi ile bu ameliyatın yapılmasına sevindim” dedi.

Kalp damar tıkanıklıklarında uygulanan klasik bypass ameliyatı ’iman tahtası’ denilen sternum kemiğinin kesilip kalbin ortaya konmasıyla gerçekleştiriliyor. Küçük kesili bypass ameliyatları ise bazı kamu hastanelerinde de uygulanmaya başladı. Hastalarına küçük kesi ile bypass ameliyatı yapan hastanelerden biri de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Hastanenin Kalp Damar Cerrahi Kliniği hekimlerinden Doç. Dr. Birkan Akbulut, son olarak Abdürrahim Menekşe isimli hastaya sol meme altından 5-6 santimetrelik küçük kesi ile gerçekleştirdiği minimal invaziv koroner bypass ameliyatı hakkında bilgi verdi.

Enfeksiyon riski düşük, hastanede kalış süresi az

Kalp kapak ameliyatlarını da küçük kesi ile yapmayı tercih eden Doç. Dr. Birkan Akbulut, “Son yıllarda minimal invaziv kalp ameliyatları popüler olmaya başladı. Hastaların kalbine küçük kesilerle, tercihen kaburgaların arasından girilerek kemiği kesmeden yapılan girişimler popülarite kazandı. Hastaların da tercihleri bu yönde olabiliyor. Çünkü hastalar artık şunu biliyor; eğer ameliyat minimal invaziv yapılırsa daha az ağrıları oluyor, daha erken sosyal hayatlarına ve iş hayatlarına dönebiliyorlar. Kozmetik sonucu da son derece iyi. Enfeksiyon riski daha düşük olması ve hastaneye yatış süresinin daha az olmasından dolayı, son derece tercih edilen bir yöntem haline geldi. Her hasta için bu operasyon uygun olmayabiliyor, çünkü daha önceden geçirmiş olduğu akciğer veya kalp ameliyatı, tıbbi durumu veya anatomik yapısı ya da başka bir takım hastalıklar bu ameliyatı yapmaya engel olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Klasik ameliyattan hiçbir farkı yok”

Kemikler kesilmeden yapılan bypass ameliyatı olabilecek herkese bu imkanı sağlamak istediklerini aktaran Doç. Dr. Birkan Akbulut, “Bu ameliyat Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygun olan hastalara yapılabilmektedir ve her hastanın da bu ameliyat için hakkı olduğunu düşünüyoruz. Hastalar bunun için ek ücret ödemiyor, bir maliyeti yok. O yüzden her hastayı bu anlamda inceleyip, uygun olan hastalara bu ameliyat şansını vermek istiyoruz. Ameliyat bakımından da hastada tüm damarlar değiştirilebiliyor, klasik ameliyattan hiçbir farkı yok. Örneğin, ameliyatını yaptığımız Abdürrahim Menekşe isimli hasta inşaat işçisi ve kompresörlü bir iş makinesi kullanıyor. Klasik ameliyat olsaydı, 3 aydan önce işine başlamasına izin vermeyecektik ama bu durumda 1 ay sonra iş hayatına dönebilecek. Bu sebeple hasta açısından birçok avantajı var” diye konuştu.

“Sigara tüketimi mutlaka ortadan kaldırılmalı”

Doç. Dr. Birkan Akbulut, kalp hastalıklarının en büyük nedenlerinden birinin sigara kullanımı olduğunu söyleyerek, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

“Çağımızın belki vebası gibi olan sigara tüketimi mutlaka ortadan kaldırılmalı, beslenme düzeni tüm dünyada da önerilen Akdeniz diyeti olmalı. Bunlara hastalarımız dikkat ederse, aktif bir yaşantıları da olursa kalp sağlığını önemli ölçüde korumuş olurlar.”

“Bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum”

Minimal invaziv koroner bypass ameliyatı ile 4 gün içinde hastaneden taburcu edilen Abdürrahim Menekşe, 6 ayı aşan kalp rahatsızlığı şikayetiyle Doç. Dr. Birkan Akbulut’a başvurduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Damarlarım şişiyordu, yürüyemiyordum, zorluk çekiyordum. Oğlum, Birkan hocadan randevu aldı. İyiyim. Bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum, küçük bir kesi ile bu ameliyatın yapılmasına sevindim.”