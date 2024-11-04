Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kadın kooperatiflerinin el emeği göz nuru ürünlerinin tüketiciye doğrudan ulaştırılmasını sağlayan ‘Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası’ yılın 10 aylık döneminde 16 bin 485 adet ürün satışı gerçekleştirerek 2 milyon 275 bin 514 TL kazanç sağladı.ANTALYA(İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerine pazarlama ve satış imkanı sağlamak için Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda ‘Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası’nı Eylül 2022’de açtı. İlk etapta 20 kooperatifle başlayan mağaza 32 kooperatife ulaştı. 32 kooperatifin yılın 10 aylık döneminde 16 bin 485 adet ürünü satıldı. Rafları süsleyen el emeği göz nuru ürünlerden 2 milyon 275 bin 514 TL kazanç sağlandı. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye birbirinden lezzetli ürünler ve rengarenk hediyelik eşyaların rafları süslediği mağazada en çok tercih edilen ürünler ise gıda ürünleri oldu.

Ayrıca Kaleiçi OldTown Festivali’ne katılan yabancı şehir heyetleri belediyenin Kadın Kooperatifleri Satış Mağazasını ziyaret etti. Kooperatif ürünlerine yoğun ilgi gösteren heyetler 20 bin 229 liralık ürün satın aldı.Belediye Başkanı Ümit Uysal, mağazayı oluştururken öncelikle kolay ulaşılabilir olmasına önem verdiklerini dile getirdi. Mağaza da kooperatiflere raf tahsisinin olduğu konsinye satış modelinin uygulandığını dile getiren Başkan Uysal, “Şimdi yeni hizmete açtığımız Antalya Lokantamız da menüsünde bulunan erişte, tarhana, zeytin gibi yöresel lezzetlerimiz buradan temin ediyor. Artık, isteyen komşularımız Antalya Lokantamızda, coğrafi işaretli tavşan yüreği zeytinin tadına bakıp Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağaza’mızdan bu özel zeytini alabilir” diye konuştu.