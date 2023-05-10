Antalya’da 2 ilçede yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Maça gider gibi çelik kasa hırsızlığına gittiler, aralarında kaptan bile seçtiler Maça gider gibi çelik kasa hırsızlığına gittiler, aralarında kaptan bile seçtiler

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde bulunan 5 iş yeri ve 2 araç içerisinde gümrük kaçağı ürünlerin depolandığı/taşındığı bilgilerinin alınması üzerine arama yapıldı. Aramalarda; 395 kilogram kaçak nargile tütünü, 84 adet nargile ve pipo tütün malzemeleri, 289 paket kaçak sigara, 775 adet kaçak elektronik sigara ve malzemeleri, 2 bin 500 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 248 adet kaçak puro ele geçirildi. Konuyla ilgili 6 kişi hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem yapıldı.