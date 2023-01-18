ANTALYA (İHA) – Antalya’da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 580 bin Türk lirası değerinde malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

ANTALYA (İHA) – Antalya’da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 580 bin Türk lirası değerinde malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet" suçu ile ilgili İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan çalışmalarda, S.A. ve S.Ç. isimli şahısların Kepez ilçesinde bulunan ikametgahlarında sigara imal ederek piyasaya sürdükleri tespit edildi. Söz konusu adreslerde yapılan aramada; 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 2 adet hava kompresörü, 50 kilo kıyılmış kaçak tütün, 410 bin adet boş makaron, 35 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 300 bin adet sigara paketleme ambalajı ele geçirilmiş olup, ele geçirilen ürünlerin değeri 580 bin lira olarak kayıtlara geçti. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.