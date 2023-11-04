Antalya’da kaçak sigara imal ederek satışını yapan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 60 kilo kıyılmış kaçak tütün, 180 bin boş makaron, 15 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli bir şahsın Kepez İlçesinde kaçak sigara imal ederek satışını yaptığını tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 hava kompresörü, 1 sigara sarma makinası, 60 kg kıyılmış kaçak tütün, 180 bin boş makaron ve 15 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.