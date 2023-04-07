Antalya’da Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; 224 adet uyuşturucu galara hap, 8 adet uyuşturucu ekstacy hap,13 paket satışa hazır skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarıyla uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla; Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli B.D isimli şahsın elinde bulundurduğu uyuşturucu hapları piyasaya süreceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada 224 adet uyuşturucu galara hap, 8 adet uyuşturucu ekstacy hap,13 paket satışa hazır skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlatılırken, Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılık ile devam edileceği vurgulandı.