Antalya’da jandarma ekiplerince 22-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı ilçe başsavcılıklarının talimatlarıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca bir dizi operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda; 117 gram esrar, 500 gram skunk, 40 gram eroin, bin 864 adet uyuşturucu hap, 148 gram metamfetamin, bin 210 gram bonzai, 271 gram kenevir, 9 bin 900 adet dolu makaron ve bin 320 TL suç geliri paranın ele geçirildiği bilgisi verildi. Ayrıca düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 172 şahsın yakalandığı, 41 adet uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale edilerek 53 olay şüphelisi hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği vurgulandı.