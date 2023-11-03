Antalya’nın merkez Kepez ilçesi sınırları içinde jandarma tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 şüphelinin ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalıştığının tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, Helenistik, Roma ve Likya dönemlerine ait 656 adet sikke, 639 adet yüzük, 92 adet obje, 94 adet kolye ucu, 1 adet kolye, 5 adet taş obje, 13 adet mühür, 6 adet ok, ve 1 adet taş heykel olmak üzere toplam bin 504 parça ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.