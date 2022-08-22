İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde 724 iş yeri kontrolü yapıldı. Uygulamada sorgusu yapılan 8 bin 904 şahıstan, 5 aranan şahıs yakalandı, 1 kişi ise tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.