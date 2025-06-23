Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 6 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 192 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 27 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili 6 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.