Antalya’da jandarma tarafından 15 adrese yapılan iş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı/Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Serik ilçesindeki 15 ayrı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 481 adet dolu fişek, 25 adet şarjör, 1,4 gram metamfetamin, 1 adet döner bıçağı, 2 adet kasatura ile muhtelif miktarda tabanca parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.