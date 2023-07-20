Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarına karşı hem havadan hem de karadan denetimler gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen orman yangını haberlerinin ardından, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentteki orman alanlarının olduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Orman alanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla, paydaş kurumlar ile koordine içerisinde sivil ve resmi kıyafetli personel 24 saat aralıksız görev yapıyor. Orman ve mesire alanları kontrol edilip özellikle ateş yakılmaması noktasında vatandaşlara broşür dağıtıldı, bilgiler verildi.