Antalya’da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte 205 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 7 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 9 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 39 şüpheli başta olmak üzere toplam 205 şüpheli şahıs yakalayarak adli makamlara teslim etti.