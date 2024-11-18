Antalya’da bir denetimde izinsiz olarak bulundurulan bir Rhesus maymunu ele geçirildi. Ekipler, maymunu koruma altına alırken, şahsa 8 bin 322 TL idari para cezası uyguladı.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yaban Hayvanı Ticareti Şefliği, Antalya Şefliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü HAYDİ ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir denetimde izinsiz olarak bulundurulan bir Rhesus maymunu tespit edildi. Muratpaşa ilçesinde bir şikâyet üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemelerde yasal izinlere tabi olan bu hayvanın izinsiz şekilde bulundurulduğunu belirledi. Ekipler, Rhesus maymununu koruma altına alarak ilgili kişi hakkında işlem başlattı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince şahsa 8 bin 322 TL idari para cezası kesildi. Antalya İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, doğal yaşamın korunması ve yasa dışı yaban hayvanı ticaretinin önlenmesi adına denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. El konulan Rhesus maymununun, gerekli rehabilitasyon süreci sonrasında uygun bir doğal yaşam alanına yerleştirileceği öğrenildi.