Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençleri izciliğe teşvik etmek amacıyla 11-15 yaş grubu için 5. Dönem İzcilik Eğitim Programı başlattı. Program kapsamında izci adayları, kampçılık ve temel izcilik bilgileri üzerine eğitim alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen izcilik eğitim programında genç izciler, temel izcilik bilgileri, izci andı ve türesi, düğüm teknikleri gibi konularda eğitim görüyor. Kamp süresince öğrenciler hem kişisel hem de ruhsal gelişimlerini destekleyecek aktivitelerle buluşurken, açık havada sosyalleşme şansı da yakalıyorlar. Ayrıca doğayı sevmeyi, korumayı ve doğada yaşama şartlarını birebir uygulamalı eğitimlerle öğreniyorlar.

Başarılı olanlar lisanslı izci olacak

Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde görevli Eda Ünal, kampın 8 hafta süreceğini belirterek, "Kampımızda 32 izci adayımız bulunuyor. İlk olarak temel izcilik bilgilerini öğretiyoruz. İlerleyen haftalarda ise ateş yakma, çadır kurma gibi konularda eğitimler vereceğiz. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan izci adaylarımız ödüllendirilecek ve program sonunda izci yemini ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin lisanslı sporcuları arasına katılacaklar" dedi.

İzci adaylarından Tuğdem Karabağ, eğitimlerin çok keyifli geçtiğini belirtti. Bir başka izci adayı Oktay Mottale, "Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Açık alanda arkadaşlarımızla toplu aktiviteler yapıyoruz ve kaynaşıyoruz" diye konuştu.