Antalya’nın Elmalı ilçesinde itfaiye aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pirhasanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 07 TT 465 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı ile 07 PD 819 plakalı otomobil çapıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki Muzaffer Durmuş ile Tunahan Durmuş, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.