Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kimliği belirsiz motosikletli iki şahıs, bir iş yerine tüfekle ateş açarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 20.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapüşonlu iki saldırgan, motosikletle iş yerinin önüne gelerek tüfekle 4 el ateş açtı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, tüfekten çıkan kurşunlar iş yerinin camına ve önünde park halinde bulunan cipe isabet etti. Olayın ardından hızla kaçan şüphelilerin Dörtyol mevkii yönüne doğru ilerlediği iddia edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı araştırma yaparken, yerde 4 boş kovan bulundu. İş yerinin güvenlik kameraları incelemeye alınırken, polis ekipleri saldırganların kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışmabaşlattı.