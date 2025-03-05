Antalya’da Yeni Kepez Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden kredi başvurularında bulunanlardan para talep edilip, başvuru süreçlerini hızlandıran ve bazı kişilerden de para verdikleri başvuruları üzerinden haksız kazan elde ettiği tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘İrtikap ve nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şahıslara yönelik araştırma başlattı.

Bu çerçevede, Yeni Kepez Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden çekilecek olan kredi başvuruları için, kredi başvurusunda bulunan şahıslardan para talep edildiği, parayı veren şahısların kredi başvuru süreçlerinin hızlandırıldığı, bazılarının da para verdikleri halde onaylanmayan kredilerinin bulunduğu ve kredi başvuruları üzerinden haksız kazanç elde edildiği anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 şüpheli şahsa yönelik Antalya merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli şahıstan 4’ ü tutuklandı.