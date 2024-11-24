Rusya’dan havalanan ve akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’na inişe geçtiği sırada motorunda yangın çıkan yolcu uçağına rekor sürede müdahale edildi.

Rusya’dan 87 yolcusu ve 4 mürettebatı ile havalanan Rus Azimuth Havayolları’na ait ‘Sukhoi Superjet 100’ tipi yolcu uçağı akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’na inişe geçtiği sırada motorunda yangın çıkmış, yolcular ve mürettebat tahliye edilerek, yangın söndürülmüştü. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, ekiplerin yanan uçağa 23 saniyede ulaşıp, yangını 2 dakika içinde söndürerek yolcuların tahliyesine başladığını, yolcuların ve mürettebatın kısa sürede sağ salim tahliye edildiğini söyledi. Havalimanında trafiğin normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Seyitoğlu, "Şu ana kadar 4-5 uçak farklı havalimanlarına yönlendirildi. Birkaç saat içinde gelecek uçaklara da aynı işlem uygulanabilir ancak uçakların kalkışında bir sıkıntı yok, farklı pistten havalanıyorlar" dedi.