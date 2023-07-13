Antalya’nın Kepez ilçesinde ikinci el mobilya eşyaları satılan bir konteynerde çıkan yangında çok sayıda mobilya ve bir kamyonet alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Altıayak Mahallesi Recep Gürbüz Caddesi’nde 200 metrekarelik alan içerisindeki spot malzemelerin satıldığı konteynerde çıktı. Konteynerden bir anda alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler alev alev yanan konteynere kısa sürede müdahale etti. Yangın sırasında içeride bulunan iki köpeğin ise vatandaşlar tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Fidanlığını çeşme hortumu ile korudu

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çok sayıda ikinci el mobilya, konteyner ve bahçede park halindeki bir kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anından iş yeri sahibinin dışarıda olduğu öğrenildi. Bir vatandaş ise yangının fidanlığına sıçramaması için çeşme hortumu ile yangının önüne geçmeye çalıştı.

Polis ekipleri, 2 ay önce de yandığı öğrenilen iş yerindeki yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangının sebebi yapılan araştırmanın ardından netlik kazanacak.